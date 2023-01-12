"Gözümüz İsveç makamlarının üzerinde"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK destekçilerinin düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez. NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır? Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız."