‘Sinan Ateş cinayeti her yönüyle aydınlanacak’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da basın mensuplarının katılımıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Bozdağ, burada gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da işlenen Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru üzerine Bakan Bozdağ, konunun her yönüyle aydınlatılacağını aktardı.

'TESPİT EDİLMEYEN YOK'

Konuyla ilgili şu ana kadar kendisine gelen bilgileri aktaran Bozdağ, "13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi ve şu anda tutuklandılar. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi hakkında da ifadesi alındı. Şu anda 1 kişi de aranıyor. Kimlik bilgileri net. İnşallah yakın bir zamanda o da kolluk güçlerimiz tarafından yakalanıp adalete teslim edilecek. Kısa süre içerisinde soruşturmayla ilgili adı geçenlerin tamamına ulaşıldı. Şu anda ismi tespit edilmeyen yok. Biri hariç ulaşılmayan da yok. O birine de yakın zamanda ulaşacaklarını tahmin ediyorum. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır. Ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

'İSTİSMAR SİYASETİ'

Olayın ilk gününden beri yargının meselenin üzerine ciddiyetle gittiğini ifade eden Bakan Bozdağ, "Buna rağmen bu konu üzerinden de bir istismar siyaseti üretiliyor. Bu da fevkalade yanlış bir şey. Yani burada kolluğun yapması gerekip, veyahut da yargının yapması gerekip de yapmadığı bir şeyi kimse iddia edemez. Hiç kimse 'şöyle yapması lazım da yapmadı' diyemez. Çünkü araştırılması gereken her konu araştırılır ve elde edilen delillere göre de soruşturma yürüyor" açıklamasını yaptı.

'TETİKÇİ DE YAKALANACAK'

TÜM delillerin titizlikle incelendiğini aktaran Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki günlerde inşallah bu tetikçi olduğu iddia edilen kişi de yakalanacak. Bu kişinin resmi yollardan ülkeden çıkması mümkün değil. Yakalama kararı olduğu için resmi yollardan çıktığına dair veri yok. Ama kaçak yollardan çıkmış olabilir mi? Bununla ilgili de şu anda bir bilgi yok. Ben yakın bir zamanda kolluğun ona da ulaşacağına inanıyorum" dedi.