TSK’ya iftira atan Şebnem Fincancı’ya 2 yıl 8 ay hapis

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.

MAHKEME heyeti, Fincancı'yı basın yayın aracılığıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayan heyet, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çevirdi. Heyet, tutuklu kaldığı süre, ceza miktarını göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

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