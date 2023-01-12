“Uyuşturucuyla mücadelede ipin ucunu yakaladık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen ve bağımlılıkla mücadele için öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik eğitimler düzenlenmesini kapsayan 'Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim' programının tanıtım toplantısına katıldı.

"BİZİ ÖRNEK ALACAKLAR"

Burada konuşan Bakan Soylu, bakanlığının 'önleyicilik' ve olaydan sonra 'aydınlatma' olmak üzere iki görevi olduğunu belirterek, "Biz önleyicilik vasfımızın çok daha kıymetli olduğuna inanıyoruz ve bunun için de toplumun her kesimine değen bir çalışmayı ortaya koymaya gayret gösteriyoruz" dedi. Dün aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda sivil toplum kuruluşları ve bu alanda çalışan kişilerle 2022 değerlendirmesi yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Eşini öldürenlerin yüzde 71'i alkol bağımlısı, yüzde 41'i uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 81'i aynı zamanda sigara bağımlısı. Bizim yapmamız gereken bir şey var. Biz Müslümanız; iyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakınacağız" diye konuştu.

"MİLYONLARA ULAŞACAĞIZ"

Soylu, "Uyuşturucu mücadelesinde ipin ucunu yakaladık. Meselesine inanmış bir insan olarak söylüyorum; biz bunu yeneceğiz ve mağlup edeceğiz. Dünya da bizi parmakla gösterecek. 'Evet, Türkler bunu yendiler ve mağlup ettiler' diye. Bizden örnek alacaklar" ifadelerini kullandı. Bağımlılık konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu kaydeden Bakan Özer ise, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu hatırlatarak, beşeri sermayenin niteliğinin de eğitimle artırılacağını söyledi. Ayrıca mesleki eğitimde atılan adımların madde bağımlılıklarıyla ilgili mücadeleye güç vereceğini belirten Özer, "Şubatın sonuna kadar 1,5 ay içinde 25 milyon vatandaşımıza ulaşıyoruz. 19 milyon öğrencimizin tamamına, 1 milyon 200 bin öğretmenimizin tamamına, başlangıçta 5 milyon velimize ulaşacağız" diye konuştu.