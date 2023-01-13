Sinan Ateş cinayeti ve derin Almanya

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili son derece önemli bilgiler verirken özellikle "MHP'yi suç örgütleriyle ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin karşısındayız, Küreselcilerin, tescilli millet muhalefetlerinin eline tutuşturulup meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı" sözleri çok dikkati çekti.

MHP lideri Bahçeli'nin bir diğer vurgulaması, "Düşman oklarını takip ettik, nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. MHP'yi olmadık suçlamalarla durdurmaya, Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar" şeklinde oldu. Bunların kim olduğu konusunda Bahçeli, "İçimizden devşirilmiş siyaset artıkları, FETÖ'cüsünden PKK'sına kadar tüm nefret odakları bizi cinayetle ayni karede göstermek için vahim bir günaha ortak oldular" diyerek cinayetin arka planına açıklık getirdi.

DERİN ALMANYA SİLÜETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği YABANCI PARMAKLAR ortaya kısa zamanda ortaya çıktı. Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in bir suikast sonucu öldürülmesi olayının arka planında NE TESADÜF Derin Almanya'nın silüeti belirdi. Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin yankıları sürerken, Almanya'da istihbarat teşkilatının Ülkücü Hareket hakkında yayımladığı MANİ- DAR bir analiz dikkat çekti.

"Almanya'daki Türk aşırı sağı" başlığıyla yayımlanan manidar analizde, Ülkücü Hareket'te şiddetin "amaca hizmet eden bir araç" olduğunu iddia ederken utanmadan Milliyetçi eğilimi iç güvenliğe yönelik bir tehdit olarak tanımlıyor.

Terbiyesizce, küstahça hazırlanan manidar analize göre Ülkücü Hareket'in ideolojisi, aşırı milliyetçilik, ırkçılık ve antisemitizm gibi belirli topluluklara karşı düşmanlık güden akımların temel özelliklerini içinde barındırıyormuş! Kökleri Turancılık ve Pantürkizm'e dayanıyormuş!

Aşırı sağ, Almanya'daki özgürlükçü demokratik düzene yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturuyormuş!

Türk Ülkücü Hareketi'nin de bu kapsamda görüldüğü küstahça iddia ediliyor.

KURGULANAN DERİN PLAN

Sinan Ateş cinayeti üzerinden Derin Almanya kumpası işaret veren Derin planının arka planına bakalım. Hatırlayalım.

Derin ABD'nin aparatı FETÖ, 16 Temmuz 2016'da Türkiye'yi işgal amacıyla yürüttüğü darbe, Aziz Milletimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından paçavraya çevrildi.

17 Temmuz 2017 günü Türkiye'nin Başkanlık modeline geçişi referandum la Aziz Milletimiz onayladı. 2018 yılında, AK Parti ile MHP beraberliğinde yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

15 Temmuz'da FETÖ darbesinde başarılı olamayan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyemeyen Derin ABD ve Avrupa, iç siyasete yönelik dizayn çalışması yaparak AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu, MHP'den de Meral Akşener'i de kopardılar.

Derin ABD-Avrupa, AK Parti ve MHP oylarını tırtıklamak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla (ABD Başkanı Biden'ın dostları) Altılı Masa'yı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladılar.

Akşener, Davutoğlu, Babacan'ı bu masaya oturttular.

Arkalarına HDP-PKK'yi taktılar. Gözlerini kan bürümüş Derin ABD-Avrupa kumpasları sürüyor. Önceki günlerde meydana gelen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in bir tezgahla öldürülmesi üzerine, MHP'de çatlaklar yaratma amacıyla yeni bir kumpas kurgulamaları gözleniyor. Ülkücülere yönelik terbiyesiz, küstah, yalan, uydurma sözler içeren, Türkiye düşmanlığı salyalarını akıtan manidar analizle Derin Almanya'nın MHP'yi hedefe koyduğu değerlendiriliyor.

SONUÇ

2023 seçimlerine giderken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını gören, Cumhur İttifakı'nın tekrar başarılı olacağını hesap eden Derin ABD ve Almanya harekete geçmiş görünürken, CHPKemal Kılıçdaroğlu ve yavruları da peşlerine takılmış durumdalar. MANDACILIK HORTLADI.

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