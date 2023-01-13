Son dakika: İsveç’te skandal gösteri! Başkan Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edilen gösterilerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüsyein Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.