Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde konuşan Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi gücünü milletimizden alıyor

Son dakika haberi... 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dev zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: TÜKETİMİN YAŞAM KÜLTÜRÜ OLDUĞU ÇAĞDAYIZ

Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Emine Erdoğan zirvede "Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız" dedi.

Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İklim değişikliğinin sarsıcı sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Sıfır Atık ile son 5 yılda büyük kazanımlar oldu. Türkiye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de çözüme öncelik eden bir rol üstleniyoruz.



TURKUVAZ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Sıfır Atık projesi gücünü aziz milletimizden alıyor. Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum.



KURUM: GERİ DÖNÜŞÜM ORANIMIZI YÜZDE 27'E YÜKSELTTİK

Erdoğan'ın öncesinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğal afetlerin sıklığının Türkiye'de giderek artttığına dikkat çekti. Kurum, "Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi" dedi.



Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" diye ekledi.