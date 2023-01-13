Türkiye Yüzyılı’nda patinaja yer yok

HEDEF 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada sıfır emisyon hedeflerinden bahseden Erdoğan, "Bundan 20 yıl 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakta kalmadık, çoğu alanda önüne geçtik. Artık dışarıya gıpta ile bakan bir ülke değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir ülke var. 2023, bu doğrultudaki emek verdiğimiz projelerden sonuçlarını görebileceğimiz bir yıl olacak" dedi.

'BU ÇALIŞMALAR KIYMETLİ'

"ŞİMDİ gözümüzü 2053'e diktik" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. BM İklim Değişikliği toplantısında, bilim ve aciliyet başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak. Enerjiden tarıma, her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere, bu konuda ciddi birikimi olan kurumlarımızı etkin bir şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon programını, bu çerçevede yürütülecek, araştırma, geliştirme ve yenilik adımlarını bizzat takip edeceğiz" diye konuştu.

'ASIRLARDIR BEKLİYORUZ'

ERDOĞAN konuşmasında yeni dönemde açıkladıkları Türkiye Yüzyılı'nın öneminden de bahsetti. Türkiye Yüzyılı'nın asırlık bir özlem olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, gerektiğinde değiştirenlerin, standartları belirleyenlerin, küresel ekonomi sistemini kontrol edenlerin bize karşı uyguladığı çifte standartlar hiçbirinizin moralini bozmasın. Artık patinajlara yer yok. Milletimizin asırlardır beklediği gün bugündür. Bilim ve teknolojiyi bu vizyonun rehberi görerek esasen geçmişte düştüğümüz veya düşürüldüğümüz bir hatayı tekrarlamama irademizi de ortaya koyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımında hem de inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Bilim diyoruz, zaten doğrudan size işaret ediyor. Dijital, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz. Hepsinin temelinde bilim ve teknoloji var. Hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş tutmamızın sebebi, yeni kayıplara tahammülümüzün olmamasıdır" açıklamasını yaptı.