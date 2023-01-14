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Başkan Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

AA

14.01.2023, 13:08

Başkan Erdoğan, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Başkan Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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