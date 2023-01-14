Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor.

Yunanistan İzmir'den atılacak olan bir füzenin korkusunu yaşıyor. Ben de diyorum ki, ey Yunan, uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.