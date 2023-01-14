Başkan Erdoğan’dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda 'Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması' programına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız. Varsın birileri 10 binlerce kilometre de benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Bugün de aşkla çalışarak, 780 bin kilometrekare vatan toprağını ilmek ilmek dokuyoruz.

Milletle bağını muhafaza eden her kardeşimizin önüne kapılar sonuna kadar açılır. 'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden Cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

"BİZ VATAN TOPRAĞINI İLMEK İLMEK DOLANIYORUZ"

Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Biz vatan toprağını ilmek ilmek dolanıyoruz.

'Muhtar bile olamazsın' manşetlerinin atıldığı o karanlık dönemlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun cumhurbaşkanlığımakamına geldik. 'Muhtar bile olamazsın' manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı.

Muhtarlarımızla toplantılarımızda mahallelerimizin sorunlarını çözdük. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini 8 bin 506 liraya yükselttik.

Bugün terör örgütlerinin başını içeride ve dışarıda ezebilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir iradenin varlığıdır.

6'LI MASAYA TEPKİ:

Bir kriz masasına dönüşen 6'lı masa, bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında bizimle yarışacak birini hala bulamadı. Bir ara adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, ardından erken seçim yapılsın hemen açıklayalım dediler, her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler.

Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü... Millete sen oy ver ama Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek milletle alay etmek değildir.