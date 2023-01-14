Hastalar ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi

Almanya'da çeşitli rahatsızlıkları bulunan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçak ile Türkiye'ye sevk edildi. Rahatsızlıkları nedeniyle Almanya'daki tedaviden memnun kalmayan Cevdet Önder, Deniz Erkardeş, Adem Kalekahyası ve Nazmiye Demirhan isimli vatandaşlara Türkiye el uzattı.



BAŞKAN TALİMAT VERDİ

TÜRK hastalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçak ile Frankfurt'tan Ankara'ya gitti. Frankfurt Havaalanı'na ambulanslarla getirilen hastaları, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolos Yardımcısı Gürol Baş, Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan ve hasta yakınları yolcu etti. Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan, "56 yaşındaki Adem Kalekahyası'nın beyninde tümör tespit ediliyor" dedi. Ameliyatla tümörün alındığını ancak kötü huylu olduğu için nüksettiğini aktaran Arslan, "Tedaviler fayda etmeyince yapılacak bir şey kalmadığı ve ailesine ölümü beklemeleri gerektiği söyleniyor. Ailesi yardım isteyince, yetkilileri haberdar ettik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz ve Sağlık Bakanlığımıza haber verdik" dedi. Süreci AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün bizzat takip ettiğini ifade eden Arslan, "GATA'ya sevkini sağladık. Devletimiz vatandaşımıza sahip çıkıyor ve bu bizi mutlu ediyor" dedi. Adem Kalekahyası ise heyecanlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, nakilde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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