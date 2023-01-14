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Haberler Gündem Türk şeflerden tarihi başarı

Türk şeflerden tarihi başarı

14.1.2023

Türk şeflerden tarihi başarı
Dünya'nın en prestijli 2 yarışmasından biri olan, Lüksemburg Dünya Aşçılık Kupası yarışmalarına Türk aşçılar damga vurdu. Türkiye'yi temsilen Gastronomi Derneği, Aydınlı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, ülkemizi 31 kategoride temsil etti. Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin ve ekibi, 26 madalya ve 5 diploma kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya 3 binin üzerinde şef katılım sağladı. Yarışma tarihinde ilk kez bir Türk şef 100 tam puanla Dünya Şampiyonu oldu.

■ İHSAN KARATAŞ
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