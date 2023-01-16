AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten seçim tarihi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç'te Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan rezil eylemi değerlendiren Çelik, "Öncelikle buna Cumhur ittifakı olarak en sert tepkiyi verdik. Muhalefet partilerinden bu doğrultuda bu eylemi kınayan, terörle mücadeleye desteği büyüten açıklama yapanlara teşekkür ediyoruz. Toplantıya girerken bilgi aldım. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör eylemi yapabilir." dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

İsveç'in yapması gereken verdiği taahhütleri yerine getirmesidir. İfade hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok, çirkin bir eylem. Türkiye'nin yaklaşımı tabi ki NATO'nun genişlemesinden yanadır. Biz de prensip olarak genişlemesini destekliyoruz. Ama burada terörle mücadelenin desteklenmesi şartıyla.

ALTILI MASADAKİ İMZA YETKİSİ TARTIŞMASI

Bir Cumhurbaşkanı olacak, genel başkanlar Cumhurbaşkanının yardımcısı olacak. Altı kişinin ya da daha fazlasının onayını almadan siyasi karar alamayacak, herhangi bir şekilde atama yapamayacak. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur? O zaman mutabakat bozulur ve ülke yeniden seçime gider. Bu şekildeki model bir demokratik model değil. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz bir eleman olarak gösteriyorlar. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortağı çıkarabilir.

AB'YE ÇOK NET UYARI

Akdeniz, Yunanistan sahil güvenliği ile Frontex'in işbirliği ile ölümden kaçan insanların mezarı haline getirilmektedir. Bunlara işkence ederek bu uygulamalara devam ediyorlar. AB'ye bir kere daha uyarı yapıyoruz. Yunanistan sahil güvenliği ile Frontex'in işbirliği temelinde oradaki ölümden kaçan insanlara yönelik bu zulüm sizin bütün sözlerinizi boşa çıkaracaktır. Frontex ile ilgili güçlü soruşturmalar yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır.

SEÇİM TARİHİNİN ÖNE ALINMASI

Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Erken seçim gibi değil ama Seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak.

BABACAN'IN BAYKAR'A ATTIĞI İFTİRALAR

Tekelcilik yok. Herkesin faydalandıklarından faydalanıyorlar. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve bütün dünya açısından takdir edilmektedir. İHA'ların SİHA'ların barışı koruma misyonu çerçevesinde böyle yüksek bir teknoloji üretmesinden dolayı ülkemiz teşekkür almaktadır. Bunun tanışıklıkla, yakınlıkla alakası yok. Bu AK Parti'nin kazanımı değil, Türkiye'nin kazanımı. Bu dost milletlerin, barışı korumak isteyen herkesin kazanımıdır.