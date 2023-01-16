’Sözleşmelilere kadro’ bu hafta Meclis gündeminde

Kamuda çalışan yaklaşık yarım milyona yakın sözleşmeliye kadro verilmesini içeren düzenleme yarın Meclis gündemine geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yarın kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da ele alınacak.



BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar. Anayasa Komisyonu'nda, hiçbir kadının temel hak ve hürriyetleri kullanması ile kamu veya özel kesimin sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanmasının, başının açık ya da örtülü olması şartına bağlanamayacağını, evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngören Anayasa değişikliği teklifi de ele alınacak.



■ HAKAN TEKİN

DİĞER