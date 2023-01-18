Akar’dan TSK aleyhindeki söylemlere ‘sert’ tepki

İNGİLTERE'DEKİ temaslarını tamamlayarak Çekya'nın başkenti Prag'a geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükelçi Egemen Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Son dönemde yapılan TSK ile ilgili eleştirilere tepki gösteren Akar, "Yurt içinden bazılarının savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır" dedi. Komuta kademesini hedef alan Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Akar, "Onları asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" diye konuştu.

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