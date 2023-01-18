Başkan Erdoğan: 2022 havacılıkta rekor kırdığımız bir yıl oldu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

THY Zirvesinin havacılık sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. DÜnyamız son 3 yıldır kovid ile başlayan ardından bölgemizdeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmemektedir.

Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarılı yönettiyse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde aynı başarıyı yakalamıştır. THY vakitlice alınan tedbirler ve salgın dönemindeki yenilkçi uygalmarı ile krizi en az hasarla atlaştmıştır.

2021 yılı yaraları sardığımız bir yıl olarak kayıtlara girerken 2022 yılı özellikle havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından geçen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimiz kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İGA 2022 yılında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün ulusal basında ve sosyal mecralarda İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz.

Sadece İstanbul Havalimanı değil sayını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle, mimarisiyle ve diğer imkÂnları ile ziyaretçileri kendilerine hayran bırakıyor.

Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan türkiye bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikÂyesinin yazılımasında bayrak taşıyıcımız THY ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor.

Havayolunu halkın yolu haline getirdiğimiz şu 20 yılda kanatlarımızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz.

THY dünyanın en değerli ilk 10 havalimanı arasına taşıyarak hepimize çok büyük bir gurur yaşattınız. İnsanımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle inançla samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız 2023'te THY'nin de 90. yaşını kutlayacağız. Bu önemli iki yıldönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor.

Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmaları bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum.

Kabin ve kokpit ekiplerinden teknisyenlere satış ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm THY ailesine başarılar diliyorum. Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sislerin çabasıyla yine rekorlarla tamamlayacağınızı ümit ediyorum.