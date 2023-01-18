Selçuk Bayraktar’dan Babacan’a fotoğraflı yanıt: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a fotoğraflarla yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Baykar çalışmalarının, çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri tepki çekmişti.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Öte yandan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürek "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ"

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."