Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Biliyorsunuz ikinci haftasını geride bıraktığımız 2023 bizim için herhangi bir yılbaşı değildir. Biz uzun yıllardır hedeflerini 2023 menziline göre belirlemiş bir partiyiz. Bir hükümetiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere büyük ölçekte ulaştık.

2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık.

2023 seçimlerine son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu sefer Türkiye sahip olduğu güçlü hizmet ve altyapısı sayesinde küresel atılımları dayanak haline dönüştürebiliyor. Cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke oldu. Sıkıntılarımız elbette var. Bunların hiçbiri bizi asıl atılımlarımızdan uzaklaştıramaz.

En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık.

İnsanımızın gözündeki samimiyetini, kalbindeki muhabbeti bizzat yaşayıyoruz. Antalya'da, Erzurum'da, Mardin'de, Konya'da, Malatya'da ve daha pek çok şehirde aynı duyguları yaşamıştık. Asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde geleceklerine karar verecekleri anda nelere bakacaklarıdır."

Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de milletimizin büyük bir desteğiyle hükümete gelmiştik. Şİmdi 2023'te de milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceği de milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlattık.

SEÇİM TARİHİ İÇİN 14 MAYIS MESAJI

Milletimiz bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak değil, ülkeyi 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.

CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor. Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.

Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet sizin de numaralarınızı da anında tanıyor.

"BUNLARIN HERHANGİ BİR PLANLARI YOKTUR"

Biz gerektiğinde 7 düveli karşımıza alma pahasına ülkemize eser kazandırıyor ve milletimize hizmet ediyoruz.

Bugün de biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim gündemimizde her zaman ülkemize kazandıracağımız eserler ve hedefler vardı. Attığımız her adımda, geliştirdiğimiz her mücadelede karşımızda oldular. Şikayetimiz attığımız her adıma doğruluğuna bakmadan çelme atmaya kalkan habis zihniyetedir. Şikayetimiz eser düşmanlığınadır.

6'lı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin de çamur siyaseti yarışa girmelerini esefle takip ediyoruz. Gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz. Dünya küresel kaosu tartılşıyor, bunlar masa kaosunun ötesine geçemiyor. Biz yaptıklarımızla ve vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturmanın çabası içindeyiz. Bunların karabasan gibi milletimizin tepesine çökmenin dışında bir planları yoktur."

Bunların karabasan gibi milletimizin tepesine çökmenin dışında bir planları yoktur. Tanklara alkış tutanlar verilen mücadeleyi 'tiyatro' diyerek hakaret edenleri gayet iyi hatırlıyoruz.

ALİ BABACAN'A 'BAYKAR' TEPKİSİ

Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir."

"ATAK HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'NİN KENDİ ÜRÜNÜ OLARAK ÜRETİLİYOR"

Buralarda kiminle nasıl çalıştık bunların hepsi kayıtlarımızda mevcut. Bütün bu adımlar atılırken öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki… Doğru düzgün helikopterin yok! Şu anda atak helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak üretiliyor.

Buna da yine birileri çelme takmaya çalışıyor. Fakat bu bizi bir yere doğru itiyor. Şimdi de Gökbey Helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: HADDİNİ BİL

Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız, milletvekillerimiz orada oldu. Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyaseti değilsiniz' diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasamıza göre Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına saldıramazsın. Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler."