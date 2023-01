73 yıl sonra aynı gün millet cevabını verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 2023'ün öneminden bahseden Erdoğan, "Bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur" dedi.

'SİZİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIM!'

Her seçime büyük bir mücadele ve azimle hazırlandıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Bu 6'lı masadakileri buraya Erdoğan mı gönderdi diyorlar. İşim gücüm yok sizinle mi uğraşacağım ya? Şimdi 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir. Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Altılı Masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyorum. Tanklara alkış tutanları, verilen mücadeleye 'tiyatro' diyerek hakaret edenleri gayet iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYKAR'A ALÇAK SALDIRI"

Altılı Masa'nın milletin başına çökmek dışında projesi olmadığını ifade eden Erdoğan, "Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarılarıyla savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Alçak saldırıya hak ettiği cezayı vermek sorumluluğumuz. Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir. Fırtına obüslerin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımızla birlikte gittik. Muhalefetin başındaki adam 'siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Bay Kemal, orada Başkomutan konuşuyor. Sen ne Savunma Bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çaptasın. Önce haddini bil. Hukuki boyutu devam ediyor, edecek. Hesabını verecekler" diye konuştu.

"SİZ LGBT'CİLERLE YÜRÜYEBİLİRSİNİZ"

BAŞÖRTÜSÜ meselesinde muhalefetin tutumunu eleştiren Erdoğan, Meral Akşener'i kast ederek, "Sen Saraçhane'deki görüntü ile hangi istikamette gittiğini gösterdin" dedi. Başkan Erdoğan, "Bizim başörtüsü konusunu istismar ettiğimizden bahsediyor. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi biliyor. Arkadaşlarım randevu talep etti, vermediniz. Bay Kemal de sen de aynısınız. Siz ortağınızla LGBT'cilerlerle birlikte yürüyebilirsiniz. Bizim onlarla işimiz yok" dedi.

'SEN GİT ÇOCUK BEZİ SATMAYA DEVAM ET'

BAŞKAN Erdoğan, ittifak ortağı MHP lideri Bahçeli'nin 'Serok Ahmet' diye seslendiği Ahmet Davutoğlu'na da tepki gösterdi. Erdoğan, "Devlet bey güzel kullanıyor. Serok Ahmet diyor. Helalinden ne yaptın? Kurduğunuz üniversite ile başarı grafiğiniz ne? Yok. Bunların bu yolsuzlukları sebebiyle aldık, devletimize mal ettik" dedi. Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a da tepki gösteren Erdoğan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" diye konuştu.