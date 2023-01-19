Bakan Bozdağ’dan Başkan Erdoğan’ın adaylığına ilişkin açıklama: Anayasal hakkıdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 nolu Barosu tarafından düzenlenen"Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin Avukatlık Kanunu Çalıştayı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANAYASAL HAKKIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili konuşan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım.

Kaldı ki bu yorumu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında; anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır."