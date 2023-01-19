İran’dan Bulgaristan’a kadar konforlu ulaşım! Badal Tüneli Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Son dakika haberi... Amasya Badal Tüneli açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.

Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.

Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.

YATIRIM BEDELİ 760 MİLYON TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedeli 760 milyon TL olarak açıklandı. Toplam uzunluğu yaklaşık 4.6 kilometre olacak proje, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerde, Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedelinin 760 milyon TL olduğu açıklandı. Paylaşımda, toplam uzunluğu 4.6 kilometre olacak projenin karbon emisyonunu 265 ton azaltacağı ifade edildi.