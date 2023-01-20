Başkan Erdoğan’dan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar

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Başkan Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevginiz ve meydanlara sığmayan aşınız için teşekkür ederim. Emniyetten katılım sayısı için bilgi istedim. Dediler ki 30 bin. Siz kardeşlerimizle attığımız bu adımla 20023'e sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Burada neden toplandık.

Biliyorsunuz ben pek temel atma trenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor. Bizim işimiz çok farklı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.

Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebe beyinlerimizi tebrik ediyorum. Eğitimde kalitenin arttırabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelinde birçok projeyi hayata geçirdik.

Eğitim ordusuna kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Öğretmen atamalarımızla sınıf mevcudu ortalamasını çok daha aşağıya çektik.

Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini arttıracak modern bir külliyenin inşaatına başlıyoruz.

20 YILDA 90 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

20 yılda İstanbul'a eğitimde 90 milyar TL yatırım yaptık. Sadece bu yıl 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir hükümetiz.

HOKKABAZLIK SİYASETİNİN BİZİM KİTABIMIZDA DA TASAVVUFUMUZDA DA YERİ YOKTUR

Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında millete hizmetten asla sapmadık, taviz verdik.Vatandaşımıza ne taahhüt verdiysek göreve geldiğimizde onu yerine getirmeye dikkat ettik. Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim kitabımızda da tasavvufumuzda da yeri yoktur.

Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açacağız.

MUHALEFETİN SÜRÜCÜSÜZ METRO CEHALETİ

Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk siz neredesiniz? Bizim ulaştığımız yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

Bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl eğitim bütçemiz 651 milyar TL'ye ulaştı.

THE ECONOMIST'E SERT TEPKİ

Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek, onların kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor. Fransa öyle, İngiltere öyle Almanya öyle.

MİÇOTAKİS'E UYARI

Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz yok.