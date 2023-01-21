AK Parti Sözcüsü Çelik’ten alçak provokasyona sert tepki

İsveç'te yapılan alçak provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, "İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir" dedi.