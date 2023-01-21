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Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bugün katılacağı toplu açılış törenleri öncesi "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmaya hazır." paylaşımında bulundu.

AA

21.01.2023, 13:04

Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından Bursa'ya yapılan yatırımlar ve kazandırılan projeler ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın, "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmaya hazır." ifadeleriyle paylaştığı videoda, bugün açılışı yapılacak toplam 2 milyon 28 bin 740 metrekare alana sahip 11 millet bahçesi, 21 bin 495 konut, 23 okul, 20 cami, 258 kamu binası sosyal tesis, 2 bin metrekarelik 3 yeni meydan, 19 bin metrekarelik yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yer altı kapalı otoparkı ile İlk Evim 8 bin 650 konut, İlk Evim Arsa 13 bin konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa ve İlk İş Yerim 500 iş yeri projelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Videonun sonunda "Bursa'mıza kazandırdığımız bu eserler Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleri kullanıldı.

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