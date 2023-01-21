SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Bursa’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK

Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.

Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Maşallah.

ÇARE BARAJ

Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz."