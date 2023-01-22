Bahçeli: Sabır taşı çatladı

İSVEÇ'TEKİ skandallara bir sert tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. "Zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır" diyen Bahçeli, "İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi barbarlığın ve vandallığın somut örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. İsveç özür dilemek mecburiyetindedir. Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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