Bursa’daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bursa ziyareti kapsamında dün gerçekleşen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalar.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bursa'daki mitingimizde 120 bin kişiyi bulduk. Bu bir şeyi gösteriyor mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka olacak. Sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Bu gençlik, herkesi çok daha farklı bir hale getirir. Durmayacağız, çalışacağız, tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız.

SEÇİMLER 14 MAYIS'TA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum