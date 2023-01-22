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Haberler Gündem Bursa'daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bursa'daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Seçim için mayıs ayını işaret eden Başkan Erdoğan, "Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka olacak. Sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız." dedi.

22.01.2023, 20:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023, 20:19

Bursa’daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bursa ziyareti kapsamında dün gerçekleşen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalar.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bursa'daki mitingimizde 120 bin kişiyi bulduk. Bu bir şeyi gösteriyor mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka olacak. Sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Bu gençlik, herkesi çok daha farklı bir hale getirir. Durmayacağız, çalışacağız, tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız.

SEÇİMLER 14 MAYIS'TA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum

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