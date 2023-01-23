“Kuran’a düşman değil dost olun”

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, "Sabah namazımızı kılmak ve Kuran-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz" çağrısı yaptı. Bunun üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kuran-ı Kerim okuma programı düzenlendi. 90 bin camide Kuran-ı Kerim okundu. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde dün sabah namazını kıldıran Erbaş, Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Erbaş, "Savaşta dahi olsa çocukların, masumların, kadınların, mabetlerin, farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitapların dokunulmazlığı vardır" diye konuştu.Erbaş, "Kuran-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kuran-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı. İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kuran-ı Kerim sadece Müslümanlara değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kuran'ı tanıyın, anlayın, ona düşman değil dost olun. Hepimiz, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" değerlendirmesini yaptı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsveç'te yapılan çirkin saldırıya ilişkin en güzel yanıtın insan onuruna daha çok sahip çıkarak verilmesi gerektiğini belirtti. Çelik paylaşımında, "Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz. Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.İzmir'deki camilerde "Kuran dostları, haydi sabah namazında Kuran ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi. Bornova'da bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeki programa katılan il Müftüsü Salih Sezik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınad