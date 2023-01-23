Son dakika: Kabine sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ocak ayının son Kabine Toplantısı, saat 15.15'te başladı. Sona eren toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Üç aylarda Regaip, Miraç ve Kadir Geceleri'ni şimdiden tebrik ediyorum. Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran'dı ancak bazı sebeplerden dolayı bu tarihi güncelleme ihtiyacı duyduk.

Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 tarihinin seçim için en uygun tarih olarak gördük.

Bu tarih güncellemesini Meclis 5'te3 çoğunluk yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ SİSTEMİN İKİNCİ SEÇİMİ

Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan herşeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, programlarını uygulamaya koyması, hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir. Türkiye artık kendi özgür politikaları ve eylemleri geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Ülkemizin sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir.

DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANAN BİR YERE GELDİK

Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine neyi dayattığına bakmadan istiklal ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık. Bizi kendi sorunlarımız altında ezmek için kullanılan araçları ya etkisiz hale getirdik ya sınırlarımızın dışına attık. Güvenliğimiz terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Yatırımı, istihdamı, ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerjide her alanda vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştuk. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine böyle bir fotoğrafla gitmektedir.

"TÜRKİYE YÜZYILI MİLLİ VİZYON"

Türkiye Yüzyılı'nı herhangi bir siyasi program değil ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz. Son kabine toplantımızdan bugün yine eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurundaydık. Esnaf ve sanatkarlarımızla 10 Ocak'ta coşkulu buluşma gerçekleştirdik. Burada ahilerimizle hasret giderdik. Ertesi gün uluslararası ombudsmanlık konferasında dost ve kardeş ülkelerin kamu denetçileriyle insan haklarının geleceği üzerine değerlendirmede bulunduk. İstanbul'un en büyük kütüphanesini Rami Kışlası'nda açarak özellikle gençlerimize yeni bir kitap, kültür, sanat vahası kazandırdık. Muğla ve Fethiye'ye 14 Ocak Cumartesi yaptığımız ziyaret, toplu açılış, sivil toplum ve gençlerimizle kucaklaşmamızdan her bakımda dolu dolu geçti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞİTİM KÜLLİYESİNİN TEMELİNİ ATTIK"

Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'le gündemimizdeki meseleleri değerlendirdiğimiz bir telefon görüşmesi yaptık. Meclis'teki grup konuşmamızda savunma sanayimize dönük saldırılar başta olmak üzere ülke gündemimize ilişkin kanaatlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Esenyurt'ta bünyesinde 5 ayrı Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, kız ve erkek yurtları, spor ve konferans salonu bulunan ülkemizin en büyük eğitim külliyesinin temelini attık. Aynı günün akşamı da Roman kardeşlerimizle yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz diyerek çok çoşkulu, renkli, hasbi bir buluşma gerçekleştirdik. Romanlarla yüzyılın romanını yazmak öyle kolay iş değil. Bizi samimiyetle bağırlarına bastığımız için teşekkür ediyorum. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenesky ile bir telefon görüşmesi yaptık.

"İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNU AÇTIK"

Bursa'da bizleri muhabbet ve coşkuyla ağırlayan Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamları istedim, katılanların sayısını 120 bini bulduğunu bizlere söylediler. Ardından gençlerle çok çok heyecan dolu bir akşam geçirdik. Dün de İstanbul'da şehrin ulaşım sistemine çok büyük katkı sağlayacak, şehir merkeziyle havalimanı; yani Kağıthane'den havalimanına ulaşımı fevkalade kolay, hızlı, konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenler neyin ne olduğundan haberi yok. 'Bunun kaptanı yok mu' diye soruyor. Bilmiyor ki, bugüne kadar 10 tane kaptansız metro yaptık. Haberleri bile yok.

Malum biz boğazın altından metroyu geçirdiğimiz zaman kimin aklı eriyordu bu işe. Bunu biz başardık. Avrasya Tüneli'ni boğazın altından geçirdiğimizde 'olmaz ya' diyorlardı. Oldu.

KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRIYA ÇOK SERT TEPKİ: BU KEPAZELİĞE İZİN VERENLER NATO İÇİN DESTEK BEKLEMESİN

Bu süreçte toplantılarımız devam ediyor. Ama üzerinde durmam gereken bir konu İsveç'in Kur'an-ı Kerim'i yakmasına kadar varan eylemleridir. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir. İsveçte'ki çirkin eylem Müslümanlar başta olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese hakarettir. Buna karşı durmak bizim için hem dini hem de milli bir meseledir.

Bu taşkınlığa göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir. Böyle bir kepazeliğe izin verenlerin bizden NATO konusunda herhangi bir destek beklemeyeceği açıktır.

Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, Müslümanların dini inancına saygı gösterecekseniz. Eğer göstermeyeceksiniz kusura bakmayın NATO'ya üyelik sürecinde bizden destek görmeyeceksiniz.