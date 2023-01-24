AK Partili Dağ ve Çankırı’dan Büyükşehir’e İktisat Kongresi tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, partiye üye olan vatandaşlara rozet takma töreni düzenlendi. 'Türkiye Yüzyılında Ben de Varım' üye katılım töreni kapsamında, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı'nca son 4 yılda yapılan 18 bin üye için sembolik olarak 30 kişiye rozet takıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI ARMAĞANI

Yeni bir hikaye sürecinin başında olduklarını aktaran Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı hikayesini gençlere armağan edeceklerini söyledi. 17 Şubat tarihinde yapılacak olan İzmir İktisat Kongresi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını vurgulayan Dağ, İzmir İktisat Kongresi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek, "17 Şubat İzmir İktisat Kongresi'nin 100 yılı. Yıl dönümünde bir program gerçekleştireceğiz. CHP her şeyi istismar eder. Başörtüsünü de Mustafa Kemal Atatürk'ü de istismar eder. 100'üncü yıl dönümünü, yeni bir iktisat kongresi olarak 100 yıl önce yapıldığı yerde yapacağız. O binayı hepiniz bilirsiniz. Orada otopark vardı ve yıllardır otopark olarak işletilirdi. İktisat kongresinin yapıldığı binayı CHP'li bir belediye başkanı zamanında yıktı. Onlar yıktı biz şimdi imar ediyor, inşa ediyoruz. İzmir iktisat kongresini Türkiye Yüzyılı'nın, iktisattaki yüzyılını o binada inşa edeceğiz. İşte Recep Tayyip Erdoğan vizyonu bu" ifadesini kullandı.

"SAYIN VALİMİZ 'DUR' DEDİ"

İktisat Kongresi'nin yapıldığı tarihi binadaki çalışmaları inceleyen Ceyda Bölünmez Çankırı ise, 1979'da CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de söz konusu tarihi binanın yıktırılarak ve otoparka dönüştürüldüğünü hatırlattı. Çankırı, "Bu sefer de CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki belediye, o arsaya altında dükkanların olduğu bir otopark yapılması isteğine yol veriyordu ki Valimiz Yavuz Selim Köşger, Atatürk ve İzmir'le ilgili bir tarihin tamamen yok edilmesinin önüne geçti ve 'dur' dedi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında İzmir Valiliği tarafından arsa satın alındı. O günden bugüne bu tarih katliamını görmezden gelenler, İzmir İktisat Kongresini ağızlarına alamayanlar şimdilerde utanmadan sıkılmadan ses çıkartmaya başladılar. Bunun izah edilebilir bir tarafı gerçekten yok. İşin özü tarih boyu olduğu gibi onlar yıkıyor, biz yapıyoruz" dedi.

4 YILDA 237 BİN ÜYE KAYDI YAPILDI

İZMİR'DE üye kayıt çalışmaları kapsamında 4 yılda 237 bin üye kaydı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 4 yılda tarihi bir rekor kırdıklarını vurguladı. İzmir'de son 1 yılda ise 92 bin 600 üye kaydının yapıldığını aktaran Sürekli, 4 ay sonra yapılacak olan seçimde Başkan Erdoğan'ın yeniden rekor oyla seçilmesi için çalışacaklarını belirtti.

'ONLARIN ADAYINI SEÇİMDE GÖRÜRÜZ'

HAMZA Dağ, Altılı Masa ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, "Altılı Masa'nın adayını herhalde seçim günü pusulada göreceğiz. Adayları olmadığı gibi kavga var. Burada bir güç savaşı var. Daha iktidar olma ihtimaliniz yok, bakanlık paylaşıyorsunuz. Bu millet, bu ülke bunlara emanet edilmez" açıklamasını yaptı.