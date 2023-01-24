Almanya’dan Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık

AVRUPA'DA enerji konusunda iplerin gerilmesinin ardından, bu kez de tank desteği konusunda bir çıkış geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı vermek istemesi halinde karşı çıkmayacaklarını belirtti. Baerbock'un bu açıklaması, Alman basını tarafından "Tankların Ukrayna'ya verilmesine yeşil ışık" şeklinde yorumlandı. Leopard tankları Almanya'da üretildiği için, başka ülkelerde kullanılmadan önce Almanya'nın onayının alınması gerekiyor. Öte yandan Fransa da Ukrayna'ya Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Macron, bu ihtimalini dışlamadığını, tankların gönderilmesi için belirli kriterlerin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.