İyi Parti İzmir’de kongre sonrası dengeler değişti

İyi Parti İzmir İl Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener'in örgütlerden sorumlu danışmanı Ömer Karakaş, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İl eski Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu'nun zaferle çıkması dengeleri değiştirdi. Seçimden önce 12 ilçenin desteğini alan Bezircilioğlu'nun karşısına avukat Ülkü Doğan'ı aday çıkararak seçim sürecine müdahale eden TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, kongreden yara alarak çıktı.

KONUŞMASI ETKİLEDİ

Ortaya çıkan tablonun, kongredeki konuşmada açıkça Bezircilioğlu'nu eleştiren ve "Seni tanımıyorum, bu salonda gördüm" diyen Dervişoğlu'nun İzmir teşkilatı üzerindeki etki ve gücünü önemli ölçüde yitirmesine, Ömer Karakaş ve Aytun Çıray gibi isimlerin ise güç kazanmasına yol açacağı şeklinde yorumlandı. Seçim sonucunu sadece 14 oyun belirlediğine dikkat çeken bazı partililer ise, Dervişoğlu'nun salonda gerginliği artıran konuşmasının da bu sonuç üzerinde etkisi olabileceği iddiasını dillendirdi.

'MÜCADELE MEDENİYDİ'

Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de sürdüren İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yeni Asır'a sonuçları değerlendirdi. Çıray, "İyi Parti'ye yakışan bir kongreydi. Mücadele medeni bir şekilde yürüdü. Zaten 'Kim kazanırsa yanında olacağız, beraber çalışacağız' diye söz vermiştik. Aracılığınızla Sinan Bey'e de başarılar dilerim. Hep birlikte önümüze bakacağız" dedi. Öte yandan partinin yeni il yönetiminde Gazi Hastanesi ortaklarından Dr. Selim Amato, Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası sahiplerinden Alpay Okyay ile İzmir basın ve sağlık sektörünün yakından tanıdığı Has Ajans ortaklarından Harun Aygün gibi ünlü isimler de yer aldı.

■ ERHAN GÜLENÇ