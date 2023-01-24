Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na İstanbul ayarı geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği'nin düzenlediği "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuştu. Kaftancıoğlu, seçim döneminde yanından ayrılmadığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na açık bir göndermede bulundu. Konuşmasında İstanbul seçimlerine değinen Kaftancıoğlu, "Tüm Türkiye'de sadece İstanbul'da değil, inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil on yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu hak teslimini yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı.