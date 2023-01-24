  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na İstanbul ayarı geldi

Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na İstanbul ayarı geldi

24.1.2023

Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na İstanbul ayarı geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği'nin düzenlediği "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuştu. Kaftancıoğlu, seçim döneminde yanından ayrılmadığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na açık bir göndermede bulundu. Konuşmasında İstanbul seçimlerine değinen Kaftancıoğlu, "Tüm Türkiye'de sadece İstanbul'da değil, inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil on yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu hak teslimini yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA