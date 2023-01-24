Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kültür Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunudu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu törenlerle sanatçılarımıza şükran sunma fırsatı buluyoruz. Böylece nice değerimize teşekkürlerimizi iletiyorum.

Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerimiz üstatlarından ilham alarak kendi başarı hikayelerini yazıyor.

"ÖDÜLLER, DEĞERLERİMİZİN DÜNYADA TANINMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Kültür sanat erbablarının kurumumuzda edindiği müstesna yeri bu ödüller ile de destekliyoruz. Bu ödüller gençlerimizi teşvik etme yanında, sahip olduğumuz değerlerin dünyada tanınmasını sağlamak için önemlidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sahipleri belirlenirken de bu hassasiyetle karar verilmiştir.

Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.

"KAZANIMLARIN KALICILIĞI KÜLTÜR VE SANATA BAĞLIDIR"

Savunma ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı kültür ve sanata bağlıdır. Zengin bir kültüre gönül insanlarına sahip olan milletler ne yaşarsa yaşasınlar küllerinden doğmayı hep başarmışlardır. Yıkılmaz denilen nice devletin yerinde bugün yeller esiyor. Fakat kültürde ilimde sanatta çığır açmış toplumlar halen dimdik ayaktadır. Türk milleti olarak ayakta kalabilmemiz bu kültürel derinliğimizdir. Onlarca medeniyete beşiklik yapmış Anadolu toprakları, eşi benzeri olmayan bir hazine sunuyor. Hangi ilimize gitsek insanı hayran bırakan bir eserle karşılaşıyoruz. Ülke ve millet olarak muhteşem tarih üzerinde oturuyoruz.

Bekamıza yönelik en büyük tehdit mirasımızı yitirmemizdir. Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz.

Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.