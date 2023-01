Bahçeli’den grup toplantısında AYM’ye dava çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Siyasi, ekonomik ve diplomatik ablukaların birbirini kovaladığını ifade eden Bahçeli, "Kızılelma ruhu şahlanmış, Türk Birliği ülküsü canlanmış, küresel ve bölgesel konulara müdahil bir Türkiye kudreti hayalden gerçeğe dönüşmüştür. Yönetim sistemindeki reform iç ve dış işgal cephesini ürkütmekle kalmamış, doğrudan ve doğal olarak yeni arayışlara itmiştir. Bu çerçevede CHP emperyalizmin gedikli lejyonu, İP gizli temsilcisi, HDP girift tetikçisi, diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlar, Türk milletinden ahlaken ve manen ayrılmışlardır. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKINA DESTEK'

PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu'nun "AK Parti'yle MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler" sözlerini hatırlatan MHP lideri, "HDP'nin yasal olarak kurulmuş bir parti olmadığını söyledi mi söylemedi mi? Pek tabii söyledi. PKK, zillet ittifakına destek veriyor mu? Hem de açık şekilde arkasında duruyor, terör baronları gizlemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı arkasına paylaşıyor. PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Partiyle MHP'nin zaafını kolluyorlar mı? Evet kolluyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne saldırıyorlar mı? Evet bunu da yapıyorlar. Evvela şunu söylemek zorundayım ki, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Dağda beli kırılan bölücü terör örgütünün mahkeme kapılarında tedavi edilme ayıp ve arayışından kesinkes vazgeçilmelidir. HDP'yi sözde serdilhanların sonucu görenlerin zelil itirafları ortadayken, Anayasa Mahkemesi'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır" ifadelerini kullandı.



"ÜYELİĞİMİZİ TARTIŞMAYA AÇACAKLARSA AÇSINLAR"

İSVEÇ'TE yaşanan son skandallar ve bu durum karşısında ABD'nin tepkisini de yorumlayan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar, NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz" dedi. Kur'an-ı Kerim'in bir kağıttan ibaret olmadığını kaydeden Bahçeli, "Müşrik zihniyetlerin bunu bilmesinde, nefret objesine dönüşmüş kafalarına yerleştirmelerinde yarar vardır. Yanacak olan günahkarlardır" diye konuştu.



'THE ECONOMİST BİR APARATTIR'

DEVLET Bahçeli, İngiliz The Economist dergisinin Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağına ve haberine de sert tepki gösterdi. ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisinin seçimlerin kan gölüne döneceğine ilişkin 1 Ocak tarihli açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "Bu kez de devreye The Economist dergisi girmiş, Türkiye'nin felaketin eşiğinde olduğunu ahlaksızca iddia etmiştir. Bunlar üst aklın ve melanetle çizilen büyük resmin tercümanı olan karanlık odakların husumet aparatlarıdır. The Economist Dergisi bir aparattır" dedi.