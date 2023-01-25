Bir alçak saldırı da Hollanda’dan geldi

Hollanda'da da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırı bir saldırı gerçekleştirildi. Aşırı sağcı parti Pegida'nın lideri Edwin Wagensveld, Hollanda'nın Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemle Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı, "Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemin kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

'NEFRET SUÇU İÇERİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'FAŞİST VE IRKÇI'

Hollanda'daki saldırıya da Türkiye'den çok sayıda tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faşist, alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz" ifadelerini kullandı.



BETÜL USTA