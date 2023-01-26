Aytun Çıray yine İP’in ucunu kaçırdı

Seçimlere kısa bir süre kala adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve 'yine kaybedeceğiz' korkusuna kapılan muhalefet partileri temsilcileri, kara propaganda yapmaya başladı. Bunun son örneğine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray imza attı.

AKILALMAZ BAĞLANTI!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce 2019 yılındaki Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan hakkındaki gazete haberleri ve fotoğraflarını paylaşan Çıray, sarf ettiği sözlerle herkesi şaşkına çevirdi. İki alçak saldırı üzerinden komplo teorileri üreten Çıray, bu saldırıların 2019 İstanbul seçimleri ile 2023 seçimlerine denk gelmesinden anlam çıkartarak akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Çıray yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullanarak, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılmasını ve geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen cami katliamını AK Parti'ye mal etti. Çıray'ın gerek sosyal medyadan gerekse de yazılı ve görsel basında yaptığı skandal açıklamaların ilk olmadığını vurgulayan vatandaşlar, Çıray'ın daha önce de yerli ve milli SİHA ve İHA'lardan terör operasyonlarına kadar pek çok açıklamasının olduğunu hatırlatarak kendisine tepki gösterdi.

İŞTE DAHA ÖNCEKİ SKANDAL İFADELERİ

YERLİ AŞIYA KARŞI ÇIKTI: Çıray, pandemi döneminde yerli aşı TURKOVAC'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia ederek skandal açıklamalar yaptı. TURKOVAC'a aşı niteliği kazanmadan acil kullanım onayı verildiğini öne sürerek, "Bu insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır" dedi ve BionTech aşısını övdü.



ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ ELEŞTİRDİ: Türkiye'nin en prestijli projelerinden birisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesini geçiş garantisi üzerinden çirkin bir üslupla eleştiren Çıray, projenin formatını 'Yap, işlet/becer' sözleriyle tarif etti.



DARBE İMALI BİLDİRİYE SAHİP ÇIKTI: 103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine destek veren İP vekili, "Bir tbp. Teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi" ifadelerini kullandı.



YANGINLARDA KIZILAY'I HEDEF ALDI: Türkiye geçen yıl yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken, Çıray ise asılsız ithamlarla yangınla mücadele çalışmaları üzerinden Kızılay'ı hedef gösterdi. "Yardım etmesi gereken Kızılay nerede?" paylaşımında bulunan Çıray, Kızılay'ın yangından etkilenenlere destek vermediği algısı oluşturmaya çalıştı.



TERAVİH NAMAZI İÇİN "BİDATTIR" DEDİ: Pandemi döneminde Ramazan ayında teravih namazı kılınacak olmasına karşı çıkan Çıray, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü. Çıray, "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır" diye konuştu.



HDP'Lİ VEKİLE DESTEĞİNİ AÇIKLADI: Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinden sonra Aytun Çıray bir canlı yayında Gergerlioğlu'na destek açıklaması yaptı. İP'li Çıray, "Alınan karara karşıyız" dedi.



PENÇE KILIÇ HAREKATI'NI LEKELEMEYE KALKTI: Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili skandal sözler sarf eden Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye çalıştı. Çıray, "ABD resmen vatandaşlarını uyardı ve önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" ifadelerini kullandı.