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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

26.01.2023, 21:07

Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili paylaşımı

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"

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