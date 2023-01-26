Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Regaib Kandili mesajı

Üç ayların başlangıcının habercisi olan Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erbaş, mübarek gün ve gecelerin, hayatın muhasebe edilebilmesi için kıymetli zamanlar olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mübarek gün ve gecelerin varoluş gayesini idrak etmek, kulluğu gözden geçirmek, insani ilişkileri ve bütünüyle hayatı muhasebe edebilmek için çok kıymetli zamanlar olduğunu dile getirerek, "Bu gece öncelikli görevimiz, ellerimizi ve gönüllerimizi açarak daha iyi bir kul, daha duyarlı bir Müslüman olma azmimizi tazelemektir" ifadelerini kullandı.

Şiddetin, savaşın ve haksızlıkların yaygınlaştığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, kinin, öfkenin ve fitnenin körüklendiği bir çağın içinden geçildiğini vurgulayan Erbaş, "İnsanların merhamet, muhabbet ve kardeşlik gibi duygulara muhtaç kaldığı böyle bir zamanda bizlere düşen, 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' nebevi uyarısına sımsıkı sarılarak daha huzurlu ve güvenli bir hayat, daha güzel ve müreffeh bir gelecek için gönüllerimizi sevgi, şefkat ve uhuvvette buluşturmaktır" dedi.





"REGAİB GECESİ İSLAM ALEMİNİN BİRLİĞİNE VESİLE OLSUN"

"Regaib Gecesini ve içinden geçtiğimiz mübarek zamanları, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım. Her yönüyle güzel bir hayatın ve onurlu bir duruşun miladi yapalım" ifadelerini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kitabımızla olan ilişkimizi, Rabbimizin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirelim. Ailemizden ve yakınlarımızdan başlamak suretiyle, milletimize, devletimize, çevreye, tabiata, hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı tefekkür edelim. Yitirilen insani değerlerin ihyası için çalışmanın ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın hepimiz için imani, ahlaki ve insani bir yükümlülük olduğu bilincini kuşanalım. Huzurun ve mutluluğun geçici olan şeylerde değil, Rabbimizin bizden istediği kalıcı salih amellerde olduğu idrakiyle takva ve hayırda yarışarak ömrümüzü bereketlendirelim. Hayatımızı iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatmanın ve ebedi alemde yüzümüzü güldürecek iyiliklerimizi çoğaltmanın gayreti içinde olalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesini tebrik ediyor; bu geceyi milletimizin ve İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet ve huzuruna vesile kılmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."