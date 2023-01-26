  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu. Peki Ahmet Yener kimdir? İşte Ahmet Yener'in hayatı...

26.01.2023, 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 15:52

YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı'nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. (Kaynak:YSK Web Portal)

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA