Altılı Masa’da İyi parti çatlağı! Adaylık eleştirisi istifa getirdi

Seçim sürecinde muhalefetin birleşmeye çalıştığı Altılı Masa'da yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Seçime çok z bir süre kalmasına rağmen hala adaylık konusunda anlaşma sağlanamayan masada bu kez de istifa depremi yaşandı.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Bir gazeteye yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, dün Altılı Masa'nın 11'inci toplantısının yapıldığı sıralarda istifa ederek parti binasını terk etti. Paçacı, istifasını yaptığı paylaşımla duyurdu. Cihan Paçacı paylaşımında, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda Altılı Masa'yı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu. Paçacı'nın Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı paylaşımın ardından İyi Parti Genel Merkezi'nden ayrıldığı görüldü. Parti lideri Meral Akşener ile eleştirilerin odağındaki CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu istifa sonrası yapacağı açıklama da merak konusu oldu.

'DİRETİRSE ADAY ÇIKARIRIZ'

Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. E o zaman? 'Ama olmaz...' diyorlar. Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var" dedi. Paçacı, röportajın devamında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diretmesi halinde İYİ Parti'nin kendi adayını çıkaracağını da, "Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var. Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir. O zaman ne olur? 6'lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" ifadeleriyle açıkladı.



AKILLARA ÖNCEKİ İSTİFALARI GETİRDİ

İYİ Parti, yakın tarihte çok sayıda istifaya sahne oldu. Görevinden istifa eden isimlerin yanı sıra, tamamen partiyle ilişiğini keserek kendisine farklı yol çizen isimler de oldu. Geçtiğimiz aylarda bir şehit yakınına küfür etmesiyle skandala neden olan partinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Akşener'in isteği üzerine görevinden istifa etmişti. Geçtiğimiz yıllarda kurucu üyelerinden çok sayıda ismin istifa ettiği İyi Parti'de geçtiğimiz yıl da yine partinin kurucularından Vedat Yenerer istifa etmişti. Bu isimlerin yanı sıra, Ümit Özdağ da çok sayıda tartışmalara neden olan FETÖ iddiaları sonrası partiden ihraç edilirken, aynı dönemde Milletvekili İsmail Koncuk da aynı dönem istifasını sunmuştu.