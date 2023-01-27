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Haberler Gündem Bakan Soylu Kınık’ta muhtarlarla buluşacak

Bakan Soylu Kınık’ta muhtarlarla buluşacak

27.1.2023

Bakan Soylu Kınık’ta muhtarlarla buluşacak

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile Kınık Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan çalıştay, saat 10.30'da Kınık Öğretmenevi Amfi Salonu'nda yapılacak. Çalıştaya Bakan Soylu'nun yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Genel Sekreteri Osman Aydemir, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan ile muhtarlar konfederasyonlarının yönetim kurulları, illerin muhtarlar dernek başkanları, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Türkiye genelinden 350 muhtar katılacak.

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