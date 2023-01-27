Batı saldırıyor Türkiye eğilmiyor

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala yabancı basın, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. İngiliz The Economist'in ardından Alman Stern dergisinde Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerin yer aldığı skandal bir analiz yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunan dergi, Türkiye'nin seçimine özel 10 sayfalık yer ayırdı. Yapılan bu provokasyonun ardından tepkiler gecikmedi.

'İLKEL BİR KARA PROPAGANDA'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batılı bazı yayın organlarının sistematik şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, "Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça

belirtiyorlar. Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır" ifadelerini kullandı.

'DERSLERİNİ MİLLET VERECEK'

Talimat almayan bir Türkiye'nin bu odaklar için kabus anlamına geldiğini ifade eden Çelik, "Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar. Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek. Kara propaganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor. İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiç kimse istikamet çizmeyecek" dedi.

'YENİ BİR MEDYA GARABETİ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç da seçimler yaklaştıkça Avrupa ülkelerinden bazılarının Türkiye ve Erdoğan 'a yönelik hakaret ve hezeyanlarının sürdüğünü aktardı. Tunç, "İsveç ve Hollanda'daki alçaklıklar, İngiliz The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de yeni bir medya garabetine imza attı. İsveç ve Hollanda'daki alçaklıklar, İngiliz The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de yeni bir medya garabetine imza attı" diye konuştu.

BAŞKAN, GAZZELİ KARDEŞLERİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Rahaf ve Muhammed Salman isimli kardeşleri kabul etti. İki kardeş, Gazze'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kardeşler, dün Erdoğan'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.





GENÇLERE ÖZEL SEÇİM BEYANNAMESİ

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı. AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Son 2 yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti. Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor.



IKBY BAŞKANI BARZANİ'DEN ZİYARET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.