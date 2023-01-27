Çelebi, neden AK Parti’ye katıldığını anlattı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir'de yaptığı zehir zemberek açıklamalarla 6'lı masayı hedef aldı. Çelebi, 6'lı masanın mutabakat metni ve Anayasa taslağında bir kez bile "Atatürk" ve "Türk Milleti" geçmediğini kaydederek, "Bu nasıl Atatürkçülük? Biz koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değiliz" dedi. Çelebi, AK Parti rozeti taktıktan 88 gün sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım töreninde yer alan Çelebi, neden AK Parti safhalarına katıldığını anlattı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile partililer katıldı. Çelebi şunları söyledi: "Biz o küreselcilerin sözde Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değiliz. Bizler devletin milli manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerinden hiç değiliz. Aramızdaki fark bu."