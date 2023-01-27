CHP ve İP derinliğinden kulisler! Yavaş biat ettirildi sıra İmamoğlu’nda

Aziz Milletimiz 14 Mayıs 1950 yılından günümüze kadar tam 73 yıldır hiçbir GENEL SEÇİMDE CHP'ye tek başına hükümet kurma izni vermedi.

Çünkü CHP'nin ruhunu biliyor. FETÖ kaset operasyonuyla CHP'nin başına oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu da, 2011, 2015, 2018 Genel seçimlerinde sandıkta kaldı, hükümet olma imkânı bulamadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BÜYÜK TÜRKİ- YE hamleleri sürerken, Son 35 kamuoyu araştırmalarının ortalamasına, meydanlarda atan nabza bakılırsa, Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde de bir hezimet daha yaşayacak. CHP'nin alametifarikalarından (Marka) önde gelen birisi GENEL MERKEZ'İN DEĞİRMEN gibi çalışmasıdır. Öne çıkan ayağından çekilir, beğenilmeyen, rakip görülen isimler değirmene atılır, un haline getirilir. Son örneklerinden birisi Muharrem İnce idi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkez POLİT BUROSU, aylardan beri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değirmen gibi çalışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun POLİT BÜROSU, 11'inci altılı masa toplantısı öncesi müthiş çalıştı.

Kılıçdaroğlu POLİT BÜROSU, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in taktik adamı olarak kullandığı ve Kılıçdaroğlu'na rakip gördükleri Mansur Yavaş (Cumartesi günü) BİAT ETTİRİLDİ.

Kılıçdaroğlu'nun Polit Bürosu'nun şeytani manevrasına bakar mısınız? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumartesi günü bir açılış programında, ilk kez, net ve açık BİAT ETTİ. "Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" ifadeleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının 'Artık Mansur beyin adaylığı söz konusu değil.

Tamamen genel başkanı destekliyor. İYİ Parti bundan sonra Yavaş'ın adaylığını gündeme getirip, bu konuda ısrar edemez. o kapı artık kapandı" dedikleri kulislere sızdırıldı.

Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu'na BİAT ETTİRECEK manevrayı devreye soktular.

İMAMOĞLU DA önceki gün Ankara'ya çağırıldı. Kılıçdaroğlu'nun karşısında 11 belediye başkanına destek açıklaması yaptırıldı. Evet. Kılıçdaroğlu'nun POLİT BÜROSU, Meral Akşener'in elinden İKİ İNGİLİZ ANAHTARI MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NU almış oldu.



AKŞENER'DE FORMÜL BİTMEZ

25 Ocak (dün) Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu BİAT ETTİRİLME RİTUELİ sürerken, İyi Parti Başkanlık Divanı'nda da çok dikkati çeken konuşmalar yapıldı.

Bazı Kurmaylar (Koray Aydin ve arkadaşları), içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adi geçen tüm aday adaylarının isminin yer alacağı ucu açık anket önerdi.

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak özellikte. Bazı parti kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun sağ seçmen nezdinde etkisi olmadığı yönünde yorumlar yaptığı aktarıldı. İYİ Parti seçmeninin üçte birinin Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmadığı yönünde bir araştırma olduğu belirtiliyor.

Akşener'in bazı parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun geri adim atmaması halinde ne yapılacağının değerlendirilmesi ve B planının olması gerektiğini söylediği ifade ediliyor. İP Başkanlık Divanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar, sadece altılı masada ki liderlerin isminin yer alacağı bir anket yapılmasını istedi. Tartışmalar sonucu, İP Başkanlık divani Toplantısında net bir karar çıkmadı.

DAVUTOĞLU MODELİNE TEPKİ

İYİ PARTİ kurmaylarına göre, Ahmet Davutoğlu'nun ALTİ BAŞKAN YARDİMCİSİ modeli hem hukuken hem de pratikte genel işleyişi bozacak.

Buna karşılık, İyi Parti'nin, geçiş aşamasında Cumhurbaşkanı ve tek bir yardımcı modelinin daha doğru ve anayasaya uygun olacağının teklifi gündeme geldi.

Tek Başkan Yardımcısı'nın Başbakan( Meral Akşener'i kastediyorlar) gibi etkili olması mümkün diye değerlendiriliyor.

İp kurmayları, diğer liderler isterlerse BAKAN OLSUNLAR deniliyor.



SONUÇ

YAPTIKLARI 11'inci toplantıdan sonra Altılı Masa liderleri ucu 11 Mart'a kadar uzanacak Cumhurbaşkanı adayı, Milletvekili, BAKANLIK paylaşmaları için birbirlerine daha çok manevra çekmeye devam edecek durumdalar. KAKAFONİ içindeler. TÜRKİYE'Yİ İDARE ETMEKTEN DAHA ÇOK KENDİ

İKBALLERİNİN PAZARLIKLARINI YAPIYORLAR.