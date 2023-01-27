Paludan’dan bir skandal daha! Bu kez Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yaktı

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından bu kez de aynı provokasyonu Kopenhag'da gerçekleştirdi. Paludan cuma namazı vakti bir caminin karşısında polisin kordonla çevirdiği noktada Kur'an-ı Kerim yaktı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DANİMARKA'YA TEPKİ

Dışişeleri Bakanlığı'nca "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir. Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde bir arada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır. Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, bugün ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmişti.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

Son dakika: AK Parti'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!