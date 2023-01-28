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Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırı

28.1.2023

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürü hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan saldırganın şahsi meseleler nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ankara, İran makamlarına saldırının arkasındaki gerçeklerin bir an evvel ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da Azeri mevkidaşı Jeyhun Bayramov ile görüşerek saldırıyı kınarken, bakanlıktan yapılan açıklamada "Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır" denildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İran'da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz" değerlendirmesi yer aldı.

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