Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstikbalimizin teminatı bu gençlik 14 Mayıs'ta bu sandıkları patlatacak.

Sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Coşkulu bir iklimde beraberiz.

Şu kızımıza bakın ne güzel yazmış 'Paradan 6 sıfırı attık, masadan da atacağız' diye, maşallah maşallah! Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ticaret, turizm, tarımın, vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Maşallah bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yerde Denizli'nin güzel insanların sevgisine bizzat şahit olduk. 29 Ekim Bulvarı'nı dolduran vatandaşlarımızın coşkusu gerçekten görülmeye değerdi.

Deniz Tekstil'de kadınlarımızla yaptığımız buluşma bir başkaydı, çok güzeldi. Deniz Tekstil'in tabii ki yönetim kurulu başkanı Deniz Hanım'ın orada gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi. Partim adına kendisine, babasına, özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de burada AK Parti'nin Denizli'deki uç beyleri, akıncıları olan siz teşkilat mensuplarımızla coşkulu bir iklimde beraberiz. Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞINI KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Bir siyasetçi için 7'den 70'nin sevgisine mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez. Ne diyor o güzel Denizli türküsünde; beyler bahçesinde gandiller yanar, gandilin şavkına bülbüller gonar, a canım, sürmelim palazım, alem sevdiğine böyle mi yanar? Biz de sizleri böyle seviyor, şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Denizli'de yeni eser ve hizmetlerle gereğini de yerine getiriyoruz. Bugün toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Sadece şu Honaz Tüneli var ya, bu tünel yıllar yılı beklenen şeydi. Biz Ferhatız, millet Şirin. İşte biz bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyor muslukları açıyorlar. Yaptıkları bir şey yok. 'Bunun vatmanı, kaptanı yok mu' haberleri yok. Yıllar yılı AK Partili iktidar kaptansız, vatmansız biz nice trenleri yola koyduk. Paris'in metrolarında adeta yukarıdan yağmurlar akıyor. Bizim şu anda elhamdülillah metromuz pırıl pırıl.

MUHALEFETE GÖNDERME: "METRO NASIL YAPILIRMIŞ GİDİN ÖĞRENİN"

Kağıthane'den şu andan İstanbul Havalimanı'na açılışı yaptık. Metromuzu orada tüm dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış öğrenin. Bugün de Honaz Tüneli ile Denizli'nin özellikle içindeki ulaşım sıkıntısını aşmış olduk çift tünelle. Denizli'deki yoğun, bereketli programımızın son durağı olan genişletilmiş il danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI 85 MİLYONUN TAMAMININ ORTAK ÖZLEMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bir dönem yol arkadaşlığı yaptığımız ebediyete uğramış kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimizin bizlere emaneti olan bayrağı Denizli ile birlikte tüm Türkiye ile yüceltmeyi sürdüreceğiz. Milli bir hedef ve ülkü olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu bu idealimizin bir remzidir. 85 milyonun tamamının ortak özlemi, hayali ve kızılelması olarak görüyoruz Türkiye Yüzyılı'nı.



MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

6'LI MASAYA SERT SÖZLER

Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor

Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.

Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar

Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor

Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.



Ekonomik adımlarımıza karşı ipe un serme politikanızdan vazgeçin.

14 Mayıs'ta emperyalist tetikçilere 'Yeter artık söz milletindir' demek için sabırsızlanıyoruz.