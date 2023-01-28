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Haberler Gündem Irkçı Paludan yine rahat durmadı!

Irkçı Paludan yine rahat durmadı!

28.1.2023

Irkçı Paludan yine rahat durmadı!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla Müslüman aleminin tepkisini çeken Danimarkalı ırkçı Milletvekili Rasmus Paludan, aynı provokatif eylemi bu kez de kendi ülkesinde yaptı. Çirkin eylemini tüm tepki ve uyarılara rağmen hayata geçiren Paludan, bunu her cuma tekrarlayacağını da söyledi. Türkiye, Danimarka'ya nefret suçu niteliğindeki eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önündeki eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı. Öte yandan Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç'in Tevrat yakılması eylemine izin vermemesi ise ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

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